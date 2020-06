Cristiano Ronaldo minevik üllatas tema poega: kas sa tõesti elasid siin?

Hiljuti esimese jalgpallurina miljardäride klubisse jõudnud Ronaldo pole teinud saladust sellest, et ta kasvas ise üles vaesuses. Madeiral sündinud Ronaldo isa töötas aednikuna ning emal oli kaks töökohta (koristaja ja kokk), et pere saaks söönuks. Torino Juventuse ründetähe enda lapsed on aga saanud nautida luksuslikku elu.

Jalgpalliäss meenutas, kuidas käis oma vanimale pojale Cristiano juuniorile näitamas oma lapsepõlvekodu Madeiral. "Tahtsin talle väga näidata, kus ma üles kasvasin. Kui me minu koju jõudsime, vaatas poeg mind üllatunult ja küsis: "Isa, kas sa tõesti elasid siin?". Ta ei suutnud seda uskuda," rääkis ta.

Ronaldo sõnul on luksuslik elu mõjutanud tema laste ellusuhtumist. "Nad usuvad, et kõik tuleb lihtsalt. Elukvaliteet, majad, autod, riided... Nad arvavad, et see kõik kukub iseenesest sülle," vahendas Expressen portugallase sõnu. "Ma püüan oma pojale ja ka teistele lastele öelda, kui koole külastan, et ainult talendist ei piisa. Ainult suure töö ja pühendumusega on võimalik teha kõike, mida tahad."