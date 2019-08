Cristiano Ronaldo: me teeme Messiga üksteist paremaks

Tihtipeale tundub, et jalgpallimaailm on jagunenud justkui kaheks - kes toetab Ronaldot, kes Messit. Portugallasse enda sõnul jagub tal argentiinlase vastu ainult austust.

"Ma imetlen väga, missugune karjäär on tal olnud," rääkis Ronaldo Portugali telekanalile TVI. "Messi ütles ka ise, et tal on kahju, kui ma Hispaaniast lahkusin, sest hindas väga meie omavahelist konkureerimist."

"On hea, et selline rivaliteet jalgpallis eksisteerib, aga see pole midagi erakordset. Michael Jordanil oli palju konkurente. Vormel-1 sarjas oli Ayrton Senna ja Alain Prosti vahel suur vastasseis. Kõikidel sellistel konkureerimistel on üks ühine joon - need on kasulikud kõigile."

"Messi on teinud minust parema mängija ja täpselt samuti olen mina talle mõjunud," jätkas portugallane. "Meie professionaalne suhe on viimased 15 aastat olnud suurepärane. Ma pole kunagi koos Messiga õhtust söönud, aga ma ei näe põhjust, miks mitte seda tulevikus teha."