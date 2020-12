Cristiano Ronaldo majapidamises on Coca-Cola ja kartulikrõpsud saatanast

Hiljuti Dubais peetud Globe Soccer Awardsil selle sajandi parimaks jalgpalluriks kuulutatud Ronaldolt küsiti pärast auhinna vastuvõtmist, kas tema kümneaastasel pojal Cristano Ronaldo jr.-il on tippjalgpalluriks saamiseks kõik vajalik olemas.

"Mitte veel," alustas Ronaldo oma vastust. "Olen tema vastu vahel karm, sest talle meeldib aeg-ajalt Coca-Colat ja Fantat juua. Olen siis tema vastu kuri. Kaklen temaga, kui ta sööb krõpse, friikartuleid ja muud sellist. Ta teab, et mulle ei meeldi see."

Portugali koondise ja Torino Juventuse ässa sõnul teavad lapsed, mis on isa arvates õige ja mis vale. "Isegi kui mu nooremad lapsed söövad šokolaadi, vaatavad nad mulle otsa. Peame olema tugevad."

Ronaldo jätkas oma kümneaastase poja teemal.

"Tegelikult on tal potentsiaali küll. Ta on vanuse kohta suur, kiire ja püüdlik. Ütlen talle iga kord, et tippu jõudmiseks on vaja pühendumist ja kõva tööd. Kui minult küsida, kas ma tahan, et temast saaks jalgpallur, siis vastus on jah, aga lõpliku otsuse teeb ta ise. Kui ta tahab saada näiteks arstiks, siis palun väga. Peaasi, et ta mõtleks, et tahab olla milleski parim," lausus ta.