Cristiano Ronaldo: kui saaksin, mängiksin ainult tähtsates mängudes

"Kui asi oleks minus, mängiksin ainult tähtsates mängudes," rääkis Ronaldo intervjuus Prantsusmaa väljaandele France Football. "Selle all pean silmas Portugali koondise esindamist ja Juventusega Meistrite Liigas mängimist."

"Need on just kohtumised, mis mind motiveerivad, sest seal on igas mängus midagi kaalul," jätkas portugallane. "Siiski tuleb olla professionaalne ja austada klubi, kes sulle igapäevaselt palka maksab. Iga päev tuleb endast parim anda."

Ronaldo on oma teist hooaega Juventuse särgis alustanud edukalt ning kõikide sarjade peale on tal 10 mänguga kirjas viis tabamust ja üks resultatiivne sööt. Itaalia kõrgliigas hoiab Juventus esikohta ning Meistrite Liigas jagatakse alagrupis liidripositsiooni Madridi Atleticoga.