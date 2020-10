Cristiano Ronaldo koroonaike sai pärast pikka ootust läbi

Ronaldo andis esimest korda positiivse proovi 13. oktoobril enne Portugali koondise Rahvuste liiga mängu Rootsiga.

Kuigi sümptomeid tähtründajal ei olnud, olid positiivsed ka tema kaks järgmist testi. Neist viimase tõttu ei saanud ta Meistrite liigas kaasa teha oodatud kohtumist Lionel Messi ja Barcelona vastu.

Ronaldo on viimastel nädalatel kasutanud oma Instagrami kontot näitamaks fännidele, et on hoolimata positiivsetest koroonaproovidest heas füüsilises konditsioonis. Ta nimetas kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias viiruse PCR-testi "pullikakaks" (inglise keeles bullshit).