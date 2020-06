Cristiano Ronaldo jõudis esimese jalgpallurina miljardäride klubisse

Majandusajakirja Forbes teatel oli portugallase tulu möödunud aastal enne maksude maha arvestamist 105 miljonit, mis tõstiski tema senise karjääri kogu teenistuse summa üle ühe miljardi. Ajakirja teatel on Ronaldo hetkel enimteenivate kuulsuste edetabelis koguni neljas, jäädes alla tenniselegendile Roger Federerile, räpparile Kanye Westile ning tõsielutähele Kylie Jennerile.

35-aastane portugallane on kolmas sportlane, kes miljardäride klubisse jõudnud. Sama on suutnud vaid golfiikoon Tiger Woods ja poksilegend Floyd Mayweather juunior. Forbesi hinnangul peaks järgmisel aastal jõudma sama saavutuseni ka Ronaldo igipõline rivaal Lionel Messi.

Ronaldo teenitud miljardist ligikaudu 650 miljonit on tulnud palgana. Ülejäänud osa varandusest moodustavad erinevad sponsortehingud ning ettevõtted.

Torino Juventuse ridadesse kuuluv Ronaldo on varasemalt esindanud veel Lissaboni Sportingut, Manchester Unitedit ning Madridi Reali. Ta on valitud viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks. Ronaldo on viiekordne Meistrite Liiga võitja, kolmekordne Inglismaa ja kahekordne Hispaania meister ning triumfeerinud korra ka Itaalia meistrivõistlustel. 2016. aastal aitas ta Portugali riigi ajaloos esmakordselt Euroopa meistriks.