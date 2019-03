Cristiano Ronaldo ja Juventus väldivad Ronaldo vägistamisskandaali tõttu USA-sse minekut?

Kaspar Ruus RUS 3

Cristiano Ronaldo Foto: Jonathan Moscrop, Sportimage/PA Images/Scanpix

Igal suvel toimuva rahvusvahelise jalgpalli sõprusturniiri International Champions Cupi (ICC) korraldajad otsustasid koos Torino Juventuse ametnikega et Juventus peab oma kohtumised Ameerika Ühendriikide asemele Aasias, et vältida Ronaldo vahi alla võtmist võimude poolt seoses vägistamissüüdistustega, vahendab New York Times.