Cristiano Ronaldo ema lajatas: minu poega kiusab maffia!

34-aastane Ronaldo on valitud rekordilisel viiel korral maailma parimaks mängijaks. Sama on suutnud veel vaid Lionel Messi. Mullu aga kahe mehe kümne aasta pikkune valitsusaeg lõppes, kui Ballon d'Or anti hoopis Luka Modricile, kellega Ronaldo ka aastaid Madridi Realis koos mängis.

Ronaldo ema Aveiro sõnul aga väärib portugallane rohkem tunnustust. "Sellega on seotud maffia. Jah, maffia on siin kohal õige sõna. Jah, see on tõsi, jalgpallis tegutseb oma maffia," rääkis Aveiro Portugali meediale.

"Kui ei oleks jalgpalli maffiat, oleks mu pojal rohkem rahvusvahelisi auhindu. Kui te näete kõike, mis on juhtunud, siis mõistate, et siin on maffia käsi mängus. Kui Ronaldo oleks hispaanlane või inglane, siis temaga niimoodi ei käitutaks. Kuna tema puhul on tegu aga portugallasega, kes on pärit Madeiralt, siis nii juhtub," jätkas 64-aastane Aveiro, kes ei täpsustanud, mida ta täpsemalt Ronaldo vastu suunatud käitumise all silmas pidas.

Ronaldot peetakse ka tänavu üheks Ballon d'Ori peamiseks kandidaadiks. "Ma ei tea, kas ta võidab selle. Olen aga kindel, et Ronaldo väärib seda, kui me tegelikult analüüsime, mis ta hooajal saavutanud on."