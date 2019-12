Cristiano Ronaldo avaldas üllatava tulevikuplaani: portugallane tahab kätt proovida näitlemises

"Mõnda aega tagasi kestis jalgpallurikarjäär tavaliselt 30. kuni 32. eluaastani," rääkis 34-aastane Ronaldo. "Nüüd on näha, kuidas 40-aastased veel väljakul jooksevad."

"Sel hetkel, kui mu keha enam väljakul normaalselt ei käitu, on aeg lõpetada karjäär. Ma töötan pidevalt selle nimel, et ennast nii vaimselt kui füüsiliselt edasi arendada. Kavatsen pärast karjääri lõpetamist edasi õppida."

Ronaldo avaldas põneva eesmärgi tulevikuks. "Loodan, et elan veel enam kui 50 aastat, et mul oleks võimalus uusi asju õppida ning erinevaid väljakutseid vastu võtta. Üks kindel asi, milles ma ennast proovile tahan panna, on filmides näitlemine."