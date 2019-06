COPA AMERICA | Kas Lionel Messi viimane suur võimalus Argentinaga tiitli võitmiseks?

Mäletatavasti läks Argentinal eelmise suve MM tõeliselt aia taha. Tundub, et mingid järeldused on sellest tehtud ja koondist on omajagu noorendatud. Eelmisel suvel oli Argentina koondises koguni 14 mängijat, kellel vanust üle 30-eluaasta. Nüüd on see number 8 peal. Lisaks Messile kuuluvad kogenud mängijate sekka ka tavapärased põhimehed Sergio Agüero ja Angel Di Maria.

Võib arvata, et võrreldes varasemaga saavad Argentina koondises suurema rolli Leandro Paredes (PSG), German Pezzella (Fiorentina), Marcos Acuna (Lissaboni Sporting), Rodrigo de Paul (Udinese) ja Giovani Lo Celso (Real Betis).

Neymar puudu



Iga Copa America eel räägitakse eelkõige kahest tiimist. Üheks on loomulikult Argentina ning teiseks Brasiilia, kes seekord on võõrustaja rollis. Brasiillased peavad sel korral hakkama saama meeskonna liidri Neymarita. Samas on nii mitmeltki poolt kostunud arvamust, et Brasiilia koondise mäng peaks Neymari puudumisel hoopis paranema. PSG äss on viimastel aastatel olnud vigastustega hädas ja ei ole oma täit potentsiaali välja mänginud. Seega saavad võimaluse säramiseks Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino jne.

Brasiilia loodab Neymari puudumisel palju just Philippe Coutinhost. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA, CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Loomulikult vaadatakse ka kahel eelmisel Copa Americal triumfeerinud Tšiili otsa. Nende jaoks on asjad läinud viimasel ajal aga allamäge. Eelmise aasta MM-i vaatasid nad kõrvalt. Claudio Bravo on koondise esindamise lõpetanud, Alexis Sancheze vorm on käinud täiesti alla ning ka Eduardo Vargas on mänginud ülimalt ebastabiilselt. Arturo Vidal on suutnud kõrget taset hoida, kuid ka temal on juba turjal 32-eluaastat ehk Tšiili kuldne põlvkond hakkab vaikselt taanduma.

Uruguay ja Kolumbia võimalus



Suuri tegusid oodatakse samal ajal 2011. aasta võitjalt Uruguaylt. Kokku 15 korda Cop America võitnud väikeriik on selgelt taas tõusuteel. Meeskonna liidriteks on jätkuvalt kogenud Luis Suarez ja Edinson Cavani, kuid noored mehed tõstavad aina enam pead. Keskväljal teevad tegusid sellised ässad nagu Lucas Torreira, Mathias Vecino, Rodrigo Bentancur ja Federico Valverde. Kaitseliinis on endiselt kohalt kapten Diego Godin ja väravasuul seisab Fernando Muslera.

Tiitliheitlusesse sekkumist oodatakse ka Kolumbialt. Eelmise suve MM-il penaltiseeria järel kaheksandikfinaalis Inglismaale kaotanud kolumbialased saavad samuti uhkeldada vägagi korraliku koosseisuga. Väravas seisab endiselt David Ospina. Kaitseliinis peaksid raskust kandma Davinson Sanchez, Yerry Mina ja Santiago Arias. Ründefaasis on jätkuvalt kohal kogenud trio James Rodriguez, Radamel Falcao ja Juan Cuadrado. Suurt läbilööki koondise tasemel oodatakse Atalanta 28-aastaselt ründajalt Duvan Zapatalt, kes kõmmutas lõppenud hooajal Itaalia klubi särgis 28 väravat.

Lisaks kümnele Lõuna-Ameerika koondisele on seekordsel Copa Americal külalistiimidena kohal Jaapan ja Katar.

A-alagrupp: Brasiilia, Boloovia, Venezuela, Peruu.

B-alagrupp: Argentina, Kolumbia, Paraguay, Katar.

C-alagrupp: Uruguay, Ecuador, Jaapan, Tšiili.

Igast alagrupist pääsevad veerandfinaalidesse kaks paremat ja kolme alagrupi peale kaks paremat kolmanda koha omanikku.

Seekordne turniir toimub 14. juunist kuni 7. juulini. Avamängus kohtuvad Sao Paulos võõrustaja Brasiilia ja Boliivia. Finaal mängitakse 7. juulil Rio de Janeiros.