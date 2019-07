CONCACAF-i Gold Cupi finaalis lähevad vastamisi vanad rivaalid USA ja Mehhiko

Need koondised on kahtlemata selle regiooni tugevaimad, mõni aasta on küll olnud erand, näiteks on aastaid tagasi esikohale end võidelnud ka Kanada, Haiti, Guatemala ja Honduras. Aga USA ja Mehhiko on omavahel ära jaganud üheksa viimase turniiri esikoha.

Tänavusel turniiril on ameeriklased sammunud võimsalt – läbisid täiseduga alagrupiturniiri, kindlalt võideti veerandfinaal ja poolfinaal. Ja alles poolfinaalis löödi neile esimene värav, aga ise on nad vastastele löönud juba 15!

Mehhiko sai samuti alagrupist kaotusteta edasi, aga play off’id kulgesid vaevaliselt. Veerandfinaalis suudeti Costa Ricast jagu saada alles penaltitega ja poolfinaalis suruti Haiti ära alles lisaaja väravaga.

Nende kahe koondise rivaliteet on aastatega aina kasvanud ja pälvib ühe rohkem tähelepanu, eriti viimastel aastakümnetel, kui jalgpalli tähtsus hakkas USA-s kiire hooga kasvama. Viimasest 26-st omavahelisest kohtumisest on USA võitnud 13, Mehhiko seitse, kuus mängu on lõppenud viigiga.

Finaalkohtumine, mis toimub meie aja järgi ööl vastu esmaspäeva Chicago Soldier Field’il, tõotab kahtlemata tulla selline, mis igati väärib finaali nime!

Mehhiko ja USA finaalkohtumine esmaspäeval algusega kell 4.10 otseülekandes TVPlay Sports kanalil ja veebis: https://tvplaypremium.ee/live