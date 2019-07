Como järve uppunud Šveitsi koondislane saadeti viimsele teele, kuid surma põhjus on endiselt teadmata

33 mängu Šveitsi koondises pidanud 24-aastast naist oli ära saatma tulnud ligi 1000 inimest, nende seas ka tema endised naiskonnakaaslased ja koondise peatreener. Klubijalgpalli mängis Ismaili Berni klubis Young Boys.

Uurimine naise surma põhjuse väljaselgitamiseks pole aga veel lõppenud. Ajalehe Blick teatel panevad võimud endiselt puslet kokku, üritades aru saada, miks Ismaili ikkagi Como järve uppus.

On teada, et Ismaili rentis koos sõbraga Como järvel paadi. Olles seal rohkem kui tund aega päevitanud, hüppas Ismaili vette, et end jahutada. Paraku ta pinnale enam ei tulnudki. Tema surnukeha leiti kolm päeva hiljem.

Esialgu arvati, et Ismaili sai külmašoki, kuid Blicki andmetel sai lahkamise käigus see variant välistatud. Praeguste andmete põhjal tundub, et naine suri hingamise peatumise ehk apnea tagajärjel, kuid uurimine on veel pooleli.