Como järve ujuma läinud Šveitsi koondise jalgpallur jäi kadunuks

24-aastane naine läks koos sõbraga ujuma ning hüppas vette, kuid pinnale ta enam ei kerkinud.

"Politsei jätkab otsingutega. Oleme väga suures mures, aga pole veel lootust kaotanud, et kõik õnnelikult lõpeb," seisis Šveitsi jalgpalliliidu ja Young Boysi ühises avalduses.

Päästetiimid otsisid Ismailit laupäeva õhtul tulutult ning jätkasid täna tööd, ent naist pole üles leitud. "Me ei tea, mis täpselt juhtus. Võimalik, et ta minestas külma vette hüpates," spekuleeris politsei kõneisik Bildiga suheldes.

Como järve peetakse üheks maailma ilusamaks, ent see on tohutult järsk - sügavust on sel mõõdetud enam kui 400 meetrit.

Albaania juurtega Ismaili on Šveitsi koondist esindanud 33 korral.