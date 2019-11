Cagliari peatreener hooaja vägevast algusest: peame jalad maa peal hoidma

18 silma kogunud Cagliaril on võrdne punktisumma Rooma Lazio ja Napoliga, aga parem väravatevahe annab eelise suurklubidele. Kusjuures Cagliari alustas hooaega kahe kaotusega, ent seejärel on suudetud allajäämist vältida.

"Hooaja alguses tundus selline tulemus uskumatu," rääkis klubi peatreener Rolando Maran Itaalia meediale. "Kui vaadata, missugused tiimid tabelis ees on, siis tundub, et pole midagi teha. Me tahame aga jätkata piiride murdmist."

"Meil on omad unistused, aga peame jääma realistlikuks," jätkas itaallane. "On oluline, et suudaksime jalad maa peal hoida."

Cagliari jaoks jätkub hooaeg pühapäeval, kui võõrsil kohtutakse tabelis kolmandat kohta hoidva Atalantaga.