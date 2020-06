Bundesliga jalgpalluri sõnul on käimasoleva hooaja mängud kui sõpruskohtumised

Borussia Mönchengladbachi jalgpallur Ramy Bensebaini tunnistas BBC Spordile antud intervjuus, et fännideta mängimine on kui sõpruskohtumiste pidamine. „Mul on väga raske ennast motiveerida tühja staadioni ees, kuid samas me peame endast alati 100% andma,“ tunnistas Bensebaini.

Kuigi rakendusele on võetud erinevaid meetmeid, et luua mängudel atmosfääri, pole see siiski võrreldav fännide kohalviibimise ja muu meluga. Kõnealune klubi ise on samuti proovinud huvitavat lahendust. Nimelt on nad mängudeks osaliselt täitnud staadioni 12 000 papist fännikujuga.

Mängumees tõi veel välja, et praegu on olukord selline kõikidel klubidel. „Isegi, kui ma ei tunne ennast praegu seal staadionil mugavalt ega koduselt, pole me selles olukorras üksi.“