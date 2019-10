Bulgaaria peaminister nõuab jalgpalliliidu presidendi tagasiastumist

Sofias peetud EM-valikmäng tuli avapoolajal lausa kahel korral Bulgaaria fännide käitumise tõttu pooleli jätta, sest tribüünidelt kostus rassistlikke solvanguid ja ahvihäälitsusi ning tehti ka natsitervitusi. Bulgaarlased kaotasid selle kohtumise koguni 0:6.

Peaminister Borissov teatas, et "Bulgaaria on üks tolerantsemaid riike maailmas" ning seetõttu on fännide rassistlik käitumine täiesti "vastuvõetamatu".

"Teen ettepaneku, et Bulgaaria jalgpalliliidu president Borislav Mihailov astuks koheselt tagasi. Arvestades eilset häbiväärset kaotust (0:6) ning meeskonna viimase aja halbu tulemusi olen käskinud jalgpalliliiduga igasuguse suhtluse lõpetada, seejuures ka finantsilise, ning seda kuniks Mihailov on kohalt lahkunud," teatas Borissov.

Eilse mängu valguses pöördub Suurbritannia peaminister Boris Johnson Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) poole, paludes, et alaliit võtaks fännide rasisitliku käitumise teravdatud tähelepanu alla.

"See oli häbiväärne, sellisel käitumisel ei tohiks olla jalgpallis ega kusagil mujal kohta," teatas Johnson pärast eilse mängu videomaterjaliga tutvumist.