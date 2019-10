Bulgaaria koondise peatreeneri uskumatu ignorantsus: mis rassism?

Bulgaaria ja Inglismaa kohtumine pandi kohtuniku otsusega avapoolajal koguni kaheks korraks seisma, et fännid rassistliku käitumise lõpetaksid. Mängu vaheajal pidas Bulgaaria koondise kapten Ivelin Popov fännirühmituse liidriga maha tulise vestluse, mille sisuks oli ilmselt palve säärane käitumine lõpetada.

Inglismaa võitis kohtumise 6:0.

Krasimir Balakovi sõnul ei saanud tema aga mängu ajal aru, et midagi oleks tribüünidel valesti olnud. "Ma ei kuulnud mingeid hüüdeid. Tean, et kohtunik pani kahel korral mängu seisma, aga lubamatult käitusid ka Inglismaa fännid, kes vilistasid Bulgaaria hümni ajal. Teisel poolajal laulsid nad meie fännide vastu, mis on minu jaoks vastuvõetamatu," sõnas Balakov mängujärgses intervjuus Inglismaa telekanalile ITV.

"Enne seda, kui Inglismaa meiega mängima tuli, kuulsin kolm nädalat ainult sellest, kuidas inimesed räägivad kõigest muust kui jalgpallist. See ei olnud õige viis, kuidas mänguks valmistuda."