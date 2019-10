Bulgaaria jalgpallijuht nõuab Inglismaa karistamist

Mihhailov, kes on Bulgaaria koondise endine väravavaht, saatis Euroopa Jalgpalliliidule (UEFA) ametliku kaebuse, kus nõuab inglaste karistamist, kui nad teiste solvamist ei lõpeta.

"Esimesena häiris mind Inglismaa koondise peatreeneri Gareth Southgate`i kommentaar, kes teatas, et neid ootavad 14. oktoobril Sofias ilmselt rassistlikud solvangud. See on nii meie alaliidu kui Bulgaaria avalikkuse jaoks väga solvav. Kogu inglaste jutt baseerub vaid sellel, et Bulgaaria sai 2011. aastal UEFA-lt karistada. Oleme kaheksa aastat kõvasti tööd teinud, kuid sellest ei hoolita," kurjustas Mihhaikov.

Alaliidu president kritiseeris ka inglaste ründajat, Chelsea`sse kuuluvat Tammy Abrahami, kes väitis eelseisva matši eel, et inglased on valmis platsilt lahkuma, kui neid rassistlikult solvatakse.