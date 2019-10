Briti politsei kardab, et Inglise vutihuligaanid korraldavad reedel Prahas mürgli

Inglismaa fännid on võõrsilmängudel tihtipeale üle käte läinud ja lollusi korraldanud, kuid Briti politsei sõnul on reedeste ja laupäevaste kohtumiste puhul risk eriti suur.

Inglismaa jalgpalliliit ja sealne politsei on huligaanide teemal praegu eriti tundlikud, kuna nende fännid on tavapärasest suurema jälgimise all seoses 2020. aasta EM-finaalturniiriga, mille üks korraldajalinnadest on London.

"Alkoholi tarbimine reede- ja laupäevaõhtuste mängude puhul on eriti kõrge. Ma saatsin UEFA-le kirja ja palusin neil reedeõhtuse mängu ümber tõstmist kaaluda samamoodi nagu FA Cup või Premier League selle tavaliselt lahendab, et neil oleks sellise riski minimaliseerimiseks õige mäng õigel ajal," rääkis Daily Mailile Inglise jalgpallipolitsei peakonstaabli asetäitja Mark Roberts.

"Võtame selle teema UEFA-ga uuesti üles, et kindlad olla, kas nad nad ikka on graafikut tehes teatud mängudega kaasneva riskiga arvestanud ja üritaksid seda ümber muuta."

Pärast reedest mängu reisib Inglismaa koondis Sofiasse, kus kohtutakse esmaspäeval Bulgaariaga. Inglise vutiliit (FA) on käivitanud kampaania "Teata idioodist", kutsudes fänne üles pahandusi tekitavatest kaasmaalastest teada andma.

Tšehhi mängule on ametlikel andmetel oodata 3731 Inglise fänni, Bulgaariasse läheb neid 3130. Kuid need on vaid pileti ostnud toetajad. Arvatakse, et suur hulk fänne reisib mängupaika ka ilma pääsmeta, lootes selle kohapeal mustalt turult hankida.