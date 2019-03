Briti meedia: Ole Gunnar Solskjaerist saab sel nädalal püsivalt Manchester Unitedi peatreener

Britid ajalehed kirjutavad, et Unitedi juhtkond annab juba selle nädala jooksul Solskjaerile püsiva lepingu. Peamiselt tahetakse lõpetada erinevaid spekulatsioone uue hooaja osas. Jose Mourinholt Unitedi treeneriameti üle võtnud Solskjaer on seejärel võitnud 19-st mängust 14.

Premier League'is on United kerkinud viiendale kohale. Kolmandal positsioonil paiknev Tottenham on kolme ja neljandal kohal olev Arsenal kahe punkti kaugusel. Meistrite liigas alistati kaheksandikfinaalis üllatuslikult PSG ning murti edasi kaheksa parema sekka.

Eriti on Unitedi juhtkond aga rahul paranenud kaitsemänguga. Eelkõige tõstetakse esile, et keskkaitsjad Victor Lindelof ja Eric Bailly on hakanud Solskjaeri käe all tunduvalt paremini mängima ja nii saab uue keskkaitsja ostmise pealt kokku hoida ligemale 60 miljonit eurot.