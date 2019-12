Briti meedia: Norra supertäht soovib liituda Manchester Unitediga, Solskjaer käis Austrias mängijaga kohtumas

Norralane Haaland on tänavust hooaega alustanud tõeliselt võimsalt. Kõikide sarjade peale on ta löönud juba 22 kohtumisega 28 väravat ja andnud 7 resultatiivset söötu. Eriliselt säras ründaja Meistrite Liigas, kus ta viie kohtumisega kaheksa väravat lõi, mille tõttu on noor täht pea kõigi Euroopa tippklubide vaateväljas.

The Daily Mirrori teatel on Haaland teatanud soovist liituda jaanuaris Manchester Unitediga, kus peatreeriks mängumehe kaasmaalane Ole Gunnar Solskjaer. Väljaande andmetel külastas Haaland lõppeval nädalal küll Dortmundi Borussia ja Leipzigi treeningkeskusi, kuid reedel lendas Austriasse Solskjaer isiklikult, et mehele oma plaane ja soove lähemalt tutvustada.

Solskjaeri sõnul saaks Haalandist kindel põhiründaja Marcus Rashfordi ja Anthony Martiali kõrval.

Manchester Unitedi soovi võib ära rikkuda aga tuntud jalgpalliagent Mino Raiola, kes soovib oma klienti hoopis Torino Juventusesse sokutada. Juventuses on itaallase kliente veelgi, kui suvel liitus Itaalia hiiuga hollandlasest kaitsja Matthijs de Ligt.