Briti ajaleht: 11 Premier League'i staari kasutas saladuskatte all dopingut

Kokku on nimetamata jäänud 11 jalgpallurit andnud alates 2016. aastast 16 positiivset dopinguproovi, muuhulgas on keelatud ainetena kasutatud amfetamiini, morfiini, metüülfenidaati ja glükokortitsoidi Triamcinolone.

Viimast kasutas 2012. aastal arstide loal enne Tour de France'i võitmist ka rattalegend Bradley Wiggins.

Ka osade jalgpalluritega juhtumite puhul on keelatud ainete tarvitamine toimunud sõltumatute arstide loal, tegu on olnud raviotstarbelise erandiga (inglisekeelne lühend TUE).

Daily Mirrori ja väljaandega konsulteerinud rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA endise juhi Dick Poundi hinnangul on raviotstarbeliste erandite kasutamine üldiselt põhjendatud. Ent protsess pole läbipaistev ja petised võivad süsteemi ära kasutada.

Pound lisas, et rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA on dopingu osas liialt hoolimatu.

"Maailma suurima spordiala kohta, mis on pealegi aeroobne, tuleb jalgpalli puhul ette väga vähe dopingujuhtumeid. Juba see tekitab kahtlusi. Minu ajal ei tahtnud FIFA probleemi süveneda. Spordijuhtidele on peamine, et positiivsed dopinguproovid päevavalgele ei tuleks," rääkis ta.