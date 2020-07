Brasiillasest endine Chelsea staar soovib esindada Hiina rahvusmeeskonda

Karl Aavik RUS

Oscar AFP or licensors

Aastaid Londoni Chelsea ridades säranud Oscar hõikas välja, et ta on valmis hülgama oma Brasiilia kodakondsuse, et esindada Hiinat. Ainus takistus on FIFA reeglid.