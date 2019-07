Brasiilia peatreener kritiseeris Lionel Messit: õpi kaotama!

"Tal võiks olla rohkem austust. Messi peaks kaotusi aktsepteerima," vahendas Tite sõnu ESPN.

Brasiilia võitis poolfinaalis just Argentinat ja pärast seda kohtumist väitis Messi, et kohtunikud soosisid koduvõistkonda ja üleüldse on Lõuna-Ameerika jalgpalliliit CONMEBOL on tugevalt Brasiilia poolt mõjutatud.

Pronksimatšis saadeti Messi avapoolajal kaheldava punase kaardiga platsilt minema. Kuigi Argentina suutis Tšiilit võita, rääkis ta taas korruptsioonist ja otsustas auhinnatseremooniale mitte minna.

"See oli ebaõiglane eemaldamine, kohtunik pidanuks talle andma kollase kaardi. Aga Messi peaks olema ettevaatlikum," lausus Tite.