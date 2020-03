Brasiilia jalgpallilegend Ronaldinho sattus võltsdokumentidega riiki sisenemise eest uurimise alla

39-aastast Ronaldinhot ja tema venda Robertot ning veel üht meest hoitakse Resort Yacht & Golf Club Paraguayo nimelises hotellis, kust võimud nad leidsid. Hotellist leiti ka passid, kus Ronaldinhol ja Robertol on märgitud Paraguay kodakondsus. "Ronaldino ja tema vend ei ole veel vahi alla võetud. Nad on hetkel uurimise all ja peavad tulema jaoskonda tunnistusi andma," avaldas Paraguay siseminister Euclides Acevedo. "Seejärel otsustatakse, kas mehed vahistatakse."

Seni teada oleva informatsiooni kohaselt kutsus Paraguays tegutsev kasiinoärimees Nelson Belotti Ronaldinho koos kaaslasega Paraguaysse, kus ta oleks ühtlasi pidanud osalenud mitmel meediaüritusel. Probleem on aga selles, et Ronaldinhol puudub Brasiilia pass ning ta ei tohi riigist lahkuda. Legendaarne jalgpallur sattus seadusega pahuksisse 2015. aastal, kui nad koos vennaga illegaalselt lõksude abil Guaiba järves kala püüdsid. Meestele määrati 2018. aasta novembris 8,5 miljoni USA dollari suurune trahv, kuid kuna nad ei suutnud seda ära maksta, otsustasid võimud Ronaldinholt ja tema vennalt passi ära võtta, et nad ei saaks riigist lahkuda.

Huvitaval kombel aga nimetati Ronaldinho mullu koguni Brasiilia turismi üheks saadikuks. "Turism on väga oluline uute töökohtade loomisel ja meie riigi maine taastamisel," sõnas Ronaldinho toona uuest ametist.