Brasiilia jalgpallikoondislased astusid vägistamisskandaali sattunud Neymari kaitseks välja

Sao Paulo politsei teatel toimus vägistamine tänavu 15. mail ühes Pariisi hotellis.

Seksuaalrünnaku ohvriks langenud naine tutvus Pariisi Saint-Germainis leiba teeniva Neymariga Instagrami kaudu ja Neymar kutsus ta Pariisi. Neymar ostis naisele lennukipileti Brasiiliast Prantsusmaale ning broneeris talle toa hotellis Sofitel Paris Arc Du Triomphe.

Naise kinnitusel oli Neymar hotelli saabudes purjus. "Pärast tutvumist ja kallistamist muutus jalgpallitäht agressiivseks ja alustas ohvri tahte vastaselt seksuaalvahekorda," seisab politsei aruandes. Kaks päeva pärast väidetavat vahejuhtumit reisis naine tagasi Brasiiliasse, Prantsusmaa võimudele ta juhtunust ei teatanud.

Neymar ise on kõiki süüdistusi eitanud ja lisanud, et tegu on väljapressimisega. Brasiillase kaitseks astusid välja ka tema koondisekaaslased, kellega ta koos praegu laagris viibib.

"Selliste süüdistuste kuulmine tegi mind kurvaks ja ma mõtlesin, et kogu olukord on väga kummaline," sõnas Brasiilia koondise keskväljamees Fernandinho. "Alles 15 päeva hiljem esitas ta Neymari vastu süüdistuse."

"Usun, et kõik juhtunu asjaolud selgitatakse nii kiiresti kui võimalik ja mina usun Neymari süütusesse," jätkas Fernandinho. "Kõik meie mängijad ja koondise liikmed kavatseme Neymari toetada, et see mitte kuidagi väljakul toimuvat ei mõjutaks."