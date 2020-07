Brasiilia derbimatš jäi ära, sest 14 mängijat andsid positiivse koroonaproovi

Tegemist oli Santa Catarina osariigi meistrivõistluste mänguga Chapecoense ja Avai vahel. 8. juulil oli Chapecoense sama duelli 2:0 võitnud, kuid pühapäeval kell 16 algama pidanud kohtumine jääb osariigi terviseameti korraldusel ära.

Võimud ei täpsustanud, kummas meeskonnas 14 koroonapositiivset leiti, kuid Brasiilia meedia andmetel oli selleks Chapecoense.

Santa Catarina osariigis on tänaseks päevaks koroonaviirus tuvastatud 42 026 inimesel, surnud on 485. Kogu Brasiilia peale on koroonaviiruse tagajärjel elu jätnud 71 469 inimest, rohkem kui üheski teises riigis peale USA.