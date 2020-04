Bayerni käitumises pettunud Manuel Neuer: kõige tähtsam on minu jaoks usaldus

Saksamaa meedia teatel soovib 34-aastane Neuer sõlmida Bayerniga uue viieaastase lepingu, mis tooks talle sisse 4 miljonit eurot ühe hooaja eest. Klubi ise soovib väidetavalt pikendada koostööd kahe aasta võrra. Neueri sõnul pole tema jaoks probleemiks lepingu tingimused, vaid asjaolu, et läbirääkimised on avalikkuse ette toodud.

"Kõik vestlused, mis mul on Bayerniga olnud, on alati peetud kindlas usus. Mitte midagi pole varasemalt välja lekkinud," rääkis alates 2011. aastast Saksamaa hiidu esindav Neuer kohalikule väljaandele Bild. "Nüüd on aga ajakirjanduses ilmunud detailid meie läbirääkimistest, mis ei vasta isegi tõele."

"See häirib mind," jätkas 2014. aastal Saksamaa koondisega maailmameistriks tulnud puurilukk. "See ei ole see Bayern, mida ma tean. Soovin mängida nii kaua, kuni vormis püsin, aga kõige tähtsam on minu jaoks usaldus. Ma mõistan, et oleks utoopiline tahta viieaastast lepingut. Ma olen praegu 34 ning ei ole võimalik ennustada, missuguses seisus ma 39-aastaselt olen. Minu jaoks on alati olnud oluline töötada klubi juhtidega koos usaldusväärses keskkonnas. Olen olnud meeskonnale lojaalne nii mängija kui kaptenina."

Neuer on Bayerni särgis tulnud seitsmekordseks Saksamaa meistriks ja neljakordseks karikavõitjaks. 2013. aastal triumfeeris ta koduklubiga ka Meistrite Liigas.