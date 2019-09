Bayerni absurdne nõudmine: kui Eesti vastu pole Neuer väravas, ei luba me oma mängijaid rohkem Saksamaa koondisesse

Dilemma Neueri ja ter Stegeni osas on Saksamaa jalgpallimeedias juba tükk aega teravalt üleval olnud - seni on koondise peatreener Joachim Löw eelistanud kogenumat Manuel Neuerit (Bayern), ent ter Stegeni fantastilised esitused Barcelonas on tema kandidatuuri tõstnud tasemele, millest mööda vaadata on keeruline.

Bild kirjutabki, et Löw plaanib eelseisvas koondiseaknas Argentina (sõprusmäng) ja Eesti (EM-valikmäng) vastu kasutada väravas ter Stegenit.

Bayerni president Uli Hoeness läks koguni nii kaugele, et ähvardab Bildi veergudel koondist boikotiga. "Kui Neuer ter Stegeniga asendatakse, ei hakka me enam oma mängijaid Saksamaa koondisesse lubama," põrutas Hoeness.

Saksamaa koondise peamänedžeri Oliver Bierhoffi säärane ähvardus aga ei kõiguta. "Miks peaks? Klubi on kohustatud oma mängijad vastavate akende ajal koondise juurde lubama. Selline on FIFA regulatsioon," sõnas Bierhoff.

Eesti ja Saksamaa kohtumine peetakse Lillekülas 13. oktoobril.