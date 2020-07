Bayern jätkab oma ridade tugevdamist

Äsja oma kaheksanda järjestikuse Bundesliga tiitli kindlustanud Bayern sõlmis Kouassiga nelja-aastase lepingu.

“18-aastane Prantsusmaa noortekoondislane liitub meiega PSG-st nelja-aastase lepinguga. Kuigi tema põhiroll on keskkaitse, on ta sama väärtuslik ka teistel kaitsepositsioonidel,” avaldas klubi oma teadaandes.

“Ma olen väga õnnelik, et saan mängida Müncheni Bayerni eest. See on suur klubi rikkaliku traditsiooniga. Ma loodan, et suudan end siin tõestada ning teenida palju mänguaega. Ma töötan selle nimel,” rääkis Kouassi.

Kaitsja alustas oma profikarjääri eelmise aasta detsembris Paris Saint-Germainis, kus ta kandis kuuel korral Ligue 1-s esindusmeeskonna värve.

🔴 OFFICIEL ! Tanguy Kouassi signe libre au Bayern Munich !



📸 @FCBayern pic.twitter.com/WoV1MvgdDf — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2020