Barcelona täht ühines Messiga: me ei peaks üksteise pihta s*tta loopima

Mäletatavasti kritiseeris Abidal Barcelona mängijaid, et nende käitumise tõttu vallandati peatreener Ernesto Valverde. Sellele vastas omapoolse kriitikaga Lionel Messi.

"Väljaspoolt loobitakse Barcelona pihta niigi palju s*itta, seega me ei peaks omavahel seda sama tegema," rääkis hispaanlasest äärekaitsja Jordi Alba. "Abidal oli ise meie mängija ning fännide poolt armastatud. Ta peaks teadma, kuidas riietusruumis asjad käivad ja mida mängijad tunda võivad."

Barcelona kaotas Copa del Rey veerandfinaalis võõrsil kolmanda lisaminuti väravast 0:1 Bilbao Athleticule. Alba sõnul näitas Barcelona vaatamata kaotusele head taset. "Näitasime, et oleme meeskond ja peame edasi võitlema. Usun, et tegime hooaja ühe parima esituse. Väga kahju, et me nii hilja värava sisse lasime, aga nii see kord juba läheb:"

Alba sõnavõtuga ühines ka keskkaitsja Gerard Pique. "Kõik teavad, mida nad on õigesti ja valesti teinud. Peame edasi töötama ja lõpetama kritiseerimise, sest see ei vii meid kuhugi edasi."