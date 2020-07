Barcelona soovib nimekast brasiillasest lahti saada

Praeguseks on selge, et Müncheni Bayernis laenul olev Coutinho järgmisel hooajal enam Saksamaa meisterklubis ei jätka. Üha enam paistab, et ka Barcelona ei soovi ründava poolkaitsjaga koostööd jätkata.

Jalgpalliportaali Goal.com andmetel loodab Coutinho brasiillase maha müüa, et sama raha eest tuua võistkonda Milano Interi 22-aastase ründetähe Lautaro Martinezi. Seega ongi Barcelona juba pakkunud Coutinhot nii Londoni Arsenalile kui Newcastle Unitedile. Kumbki klubi pole aga katalaanidele veel vastust andnud.

Ka Coutinho agent Kia Joorabchian on vihjanud, et mängija soovib karjääri jätkata just Inglismaal. "Coutinho oleks väga õnnelik Premier League'i naasmise üle," rääkis ta tänavu aprillis. "Ta nautis alati seal olemist ja mängimist. Coutino tahaks ilmselt väga taas Inglismaal mängida."

Coutinho liitus Barcelonaga 2018. aasta jaanuaris 120 miljoni euro eest.