Barcelona peatreener lükkas kuuldused halvast sisekliimast ümber

Hispaania spordiväljaanded on kirjutanud, et Barcelona pallurid on rahulolematud ning näiteks staarmängija Lionel Messi ei saa läbi Setieni abitreeneri Eder Sarabiaga.

"Alati on vastuolusid, nagu elus ikka, sest meil kõigil on oma vaated ja mõtted," sõnas Setien tänasel pressikonverentsil.

"Kuid see on normaalne. Ka mina polnud omal ajal lihtne mängumees, kellega olnuks kerge suhelda. Sul on oma nägemus, mida sa kaitsed, kuid tähtis on kõiki veenda, et meil on ühine eesmärk. Mina leian, et meie kommunikatsioon on hea ja ma ei taha väikseid intsidente üle tähtsustada," lisas peatreener.

Barcelona mängis pühapäeval lõpuminutitel Celta Vigo vastu võidu maha ja piirdus 2:2 viigiga, lastes liidri Madridi Reali endast kahe punkti kaugusele.

Mängu järel riietusruumis toimunud väidetava suure vaidluse kohta ütles Setien: "Kui sa ei võida ja lased endale sellise karistuslöögiga viigivärava lüüa, otsitakse ikka vastuseid. Mina ütlen, et mängijate omavahelised suhted on head. Halvast sisekliimast ei saa mingil juhul rääkida."

Hispaania meedia teatel kaalub Kataloonia gigant juba peatreeneri välja vahetamist ning soovib uueks juhendajaks tuua endise Barcelona keskväljamootori Xavi, kes on hetkel Katari kõrgliigaklubi Al-Saddi peatreeneriks.