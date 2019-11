Barcelona jahib Luis Suareze mantlipärijat, ühe kandidaadina nähakse Interi ründetähte

22-aastases argentiinlases nähakse ühte võimalikku asendajat Barcelona ründajale Luis Suarezele. Kogenud uruguailasel on jäänud praeguse lepingu lõpuni 18 kuud ning Hispaania meedia andmetel ei plaani Barcelona 32-aastase mängumehega lepingu lõppedes koostööd pikendada.

Lautaro Martinez on tänavust hooaega alustanud Interis suurepäraselt ning kõikide sarjade peale on argentiinlasel kirjas 16 mänguga kaheksa väravat ja kolm resultatiivset söötu.

"Ta on täiuslik mängija," rääkis väljaandele Mundo Deportivo Abidal. "Minu arust mängib ta praegu suurepärasel tasemel. Ta on üks mängija, keda me jälgime, aga kvaliteetseid jalgpallureid on palju. Hetkeseisuga saan öelda, et ühtegi kindlat prioriteeti meil hetkel mängija või positsiooni osas pole. Kõik sõltub hooaja käigust, vigastustest ja paljust muust."

Abidal lisas samas, et Suarezega on räägitud ja ründaja mõistab, et talle otsitakse asendust. "Ma olen mängijatega otsekohene. Ütlesin Luisile juba eelmine aasta, kuidas olukord on ja ta aktsepteeris seda, sest ta soovib klubile parimat."

Suarez liitus Barcelonaga 2014. aastal ning on kõikide sarjade peale saanud kirja 260 kohtumist ja 185 väravat.