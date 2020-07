Balotelli lubati taas meeskonna treeningutele

Mario Balotelli, kes liitus oma praeguse koduklubiga eelmisel suvel, pole näidanud mitte mingit aktiivsust koroonakriisi algusest saadik. Ajal, mil koroona räsis Itaaliat, ei osalenud Balotelli mitte ühelgi meeskonna videokoosolekul. Olukorra leevenemisel ei nähtud teda ka treeningutel. Kui ühel hetkel otsustas Balotelli siiski trenni minna, ei lubatud tal enam meeskonnaga liituda.

Brescia president Massimo Cellino on üritanud skandaalse Itaalia ründajaga leida tema lahkumise osas kokkulepet. Hiljem proovis Celliono teda juba lihtsalt klubist välja visata.

Nüüd lubati Balotelli aga treeningutele tagasi ning seda näitab lähitulevik, kas mees on piisavalt vastutustundlik, et saada koosseisu.

Brescial ei lähe hetkel kõige paremini, meeskond on tabelis eelviimane. Siiski on neil võimalus tõusta kõrgemale, et vältida esiliigasse kukkumist.

