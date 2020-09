Baierimaa peaminister kardab, et homsest UEFA superkarikamängust saab koroonapomm

Müncheni Bayerni ja Sevilla kohtumine saab olema esimene koroonaajastu euromäng, kuhu Euroopa jalgpalliliit UEFA lubab ka publikut. Mõlema klubi fännidele on eraldatud 3000 piletit, lisaks on pääsme soetanud 14 000 ungarlast. Ehk kokku oodatakse staadionile 20 000 pealtvaatajat.

Ungaris teatatakse umbes 600 uuest koroonajuhtumist päevas. Münchenis aga on viiruse näitaja 100 000 elaniku kohta juba nii kõrge, et Bayerni liigahooaja avamängule Schalke vastu publikut staadionile ei lubata.

Sevilla fännid on tagastanud juba ligi 2500 piletit, kuid 2100 Bayerni fänni kavatsevad siiski Budapesti reisida, vahendab portaal Inside The Game.

Söder avaldas, et homsele matšile mõtlemine paneb tal "kõhus keerama". "Budapest on riskipiirkond. Nakatumise indeks on kõrge ja me peame olema väga-väga ettevaatlikud, et me ei riskiks jalgpalli Ischgliga," rääkis Söder Daily Mailile, viidates Austria suusakuurortile, millega seoses on tuvastatud vähemalt 6000 koroonajuhtumit.

Ungari terviseameti nõunik Andras Csilek võrdles superkarikamatši veebruaris Itaalias peetud Meistrite liiga mängudega, mis põhjustasid samuti suure viirusepuhangu. Näiteks nimetati Atalanta 19. veebruari kohtumist Valenciaga mitmel pool "bioloogiliseks pommiks".

"Sellel võivad olla sama kohutavad tagajärjed," ütles Csilek Reutersile. "Mõelge jalgpallimängudele, mille puhul me teame, et need Itaalias kevadel hulluse vallandasid. Ühistransport, rahvahulgad, istekohtade leidmine, tualetid, õllealad, pidustused või kaklused - need on kõik võimalikud nakkuspunktid. Keegi ei tea, milleni see viib, aga kui see on eksperiment, siis on see vale. Inimestega ei eksperimenteerita."

Ungari valitsus ja UEFA on veendunud, et mäng ei kujuta endast viiruse seisukohast ohtu, sest pealtvaatajad järgivad rangeid hügieenimeetmeid. Näiteks peavad piletiomanikud hoidma teiste pealtvaatajatega 1,5-meetrist vahet ja kandma kogu staadionil viibimise aja maski. Ka istekohad on nummerdatud selliselt, et pooleteistmeetrist vahet võimalik hoida oleks. Staadionile sisenedes mõõdetakse kõigil kehatemperatuuri. Sisse ei lasta fänne, kelle palavik on 37,8 kraadi või kõrgem või kel on koroonaviiruse sümptomid.