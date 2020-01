Austraalias leiti noore jalgpalluri haide poolt puretud surnukeha

Birighitti oli kadunud alates 2. jaanuarist, mil ta sõpradest ümbritsetuna kaljusel rannikul libises ja uppus. Sõbrad üritasid teda päästa, kui hoovus viis ta endaga kaasa sügavale ookeani põhja.

Ta leiti juhuslikult sukeldumise käigus, mille eesmärk oli merest välja tuua hoopis teine samas piirkonnas hai rünnaku ohvriks jäänud 57-aastane mees, Gary Johnson.

Sukeldujad kutsuti piirkonda seal viibinud isa ja tütre pärast, kes märkasid haisid ühe surnukeha ümber tiirutamas, arvates, et see on Johnson. Politsei kinnitas aga, et tegemist oli Birighittiga. Pärast uppumist oli ta langenud haide roaks.

Perthist pärit Birighitti mängis ülikoolijalgpalli USA-s New Yorkis Thomas Aquinase ja Nebraska ülikooli meeskonnas, kelle ta 2016. aastal kolledžisarja meistriks vedas.



Promising Australian footballer Eric Birighitti dies after being attacked by white sharks https://t.co/m3vZpoYhaH pic.twitter.com/GKtmQMYJKB — Goals News (@Goalsncom) January 10, 2020