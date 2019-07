Arstid kardavad Franz Beckenbaueri elu pärast

Doktorite hinnangul on 73-aastasel Beckenbaueril tõsised mäluhäired ja tal on raskusi iseseisvalt hakkamasaamisega. Beckenbaueri advokaadid leiavad, et seetõttu tuleks teda 2006. aasta jalgpalli MM-iga seotud kohtuprotsessist säästa. Iga ärritus võib nende arvates lõppeda surmaga.

Nimelt uurib Šveitsi riigikohus, kas MM-i korralduskomiteed juhtinud Beckenbauer aitas korraldusõiguse saamiseks teiste alaliitude hääli osta.

Šveitsi uurijad soovivad Spiegeli andmetel aga lisatõendeid, et teda süüdistustest vabastada.

Beckenbauerile on tehtud kaks südameoperatsiooni, lõikust on vajanud ka tema vasak puusaliiges.