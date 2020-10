Arsene Wenger tegi üllatava avalduse MM-i osas ja kritiseeris Rahvuste Liigat

"Üle aasta toimuvad EM-id ja MM-id sobiksid modernsesse maailma ilmselt paremini," vahendas Marca 70-aastase Wengeri sõnul. Endise Arsenali peatreeneri sõnul ei vähendaks see suurturniiride väärtust. "Ütlen inimestele alati, et see sõltub turniiri kvaliteedist. Meistrite Liigat vaatavad inimesed igal aastal. Isiklikult arvan, et see oleks jalgpallile suur samm edasi."

Ühtlasi kritiseeris Wenger UEFA poolt hiljuti loodud Rahvuste Liigat. "Rahvuste Liigast tuleb lahti saada ning leida võistlused, millest inimesed paremini aru saavad," sõnas prantslane. "Kui küsida tänavatel inimestelt, mis asi on Rahvuste Liiga, siis ma ei usu, et leiab paljusid, kes oskaks seda seletada."

Wenger töötas peatreenerina viimati Londoni Arsenalis, kus ta 2018. aastal pärast 22 hooaega ameti maha pani. Ta tüüris Londoni klubi kolmekordseks Inglismaa meistriks ja seitsmekordseks karikavõitjaks.