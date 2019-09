Arsene Wenger: Salah võib tõusta Messi tasemele, kui ta vähem isekamalt mängiks

"Kui väga konkreetselt öelda, on ta umbes 20 värava kaugusel Messist," vahendas Goal.com kogenud treeneri sõnu. "Salah on Messiga väga sarnane, aga tal puudub veel argentiinlasele omane järjekindlus."

Wenger lisas, et egiptlane suudab suurepäraselt lööke võrku saata, aga täiuslikust ründajast jääb siiski puudu. "Messi on täiskomplekt. Ta suudab lisaks ka ise anda resultatiivseid sööte. Salah on praegu liiga palju keskendunud ainult ise skoorimisele."

"See oskus teada, millal peaks ise lööma ja millal söötma, tuleb vanusega," jätkas endine Arsenali loots. "Salah meeldib mulle väga ning temas on palju potentsiaali."

Lisaks kiitis Wenger Liverpooli ründajat Roberto Firminot. "Inimesed tihti unustavad, et mängija, kes end pidevalt ohverdab, on Firmino. Ta mängib nagu Luis Suarez mängis Messi ja Neymari heaks. Väga raske on leida ründajat, kes mängib lahkelt ja töötab kogu meeskonna nimel."

Nii Salah' kui Firmino karjäär on tõeliselt särama löönud Liverpooli särgis. Tunamullu Inglismaa hiiuga liitunud egiptlane on kõikide sarjade peale saanud 110 mänguga kirja 74 väravat. Firmino saldo on vastavalt 198 mängu ja 68 tabamust.