Arsene Wenger nimetas Messi ja Ronaldo mantlipärijad

"Me polnud kunagi näinud selliseid mängijaid, kes suudavad igas olukorras loovad olla," rääkis aastatel 1996-2018 Londoni Arsenali juhendanud Arsene Wengeri. "Ronaldo ja Messi on lähenemas karjääri lõpule ning nüüd on aeg järgmise põlvkonna käes."

Kogenud treeneri hinnangul tasub eelkõige vaadata Pariisi Saint-Germaini 21-aastase tähe Kylian Mbappe suunas. "Järgmine generatsioon tuleb ehk Prantsusmaalt. Praegusel hetkel tundub, et liidermängija võiks olla Mbappe. Muidugi ka Neymar ning lisaks läheb inglastel hetkel hästi. Inglased mängivad noorte tasandil praegu väga edukalt. Gareth Southgate'i (Inglismaa koondise peatreener - toim) käe all läks neil MM-il hästi. Ka Euroopa meistrivõistlustel oleksin lootnud, et nad on ühed tiitlipretendendid."

Teatavasti lükati tänavu suvel toimuma pidanud EM koroonaviiruse pandeemia tõttu aasta võrra edasi.