Armeenia tegi EMi pääset jahtivale Soomele suure kingituse

Grupi üheks favoriidiks hinnatud Bosnia ja Hertsegoviina suutis Jerevanis Henrikh Mkhitaryani väravate järel kahel korral viigistada, kuid 77. minutil lõi Hovhannes Hambardzumyan 3:2 ja viimasel mänguminutil sai Stipe Loncar hakkama õnnetu omaväravaga.

Soome on enne tänaõhtust kodumängu Itaalia vastu J-vahegrupis teisel kohal 12 punktiga. Armeenia tõusis 9 silmaga teiseks ning jättis Bosnia ja Hertsegoviina vaid 7 punkti peale. Väga kahvatult on siiani mänginud ka Kreeka, kellel on viie vooru järel vaid 4 punkti.

Kui Soome võõrustab täna hilisõhtul Itaaliat, siis Kreeka jahib punktilisa Liechtensteini vastu.

EMile pääsevad automaatselt iga valikgrupi kaks paremat.