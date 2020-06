Arjen Robben naaseb aastase pausi järel profijalgpalli

36-aastane ründaja riputas oma putsad varna eelmise hooaja lõpus. Tema viimaseks klubiks oli toona Müncheni Bayern.

Kuigi legendaarne ääreründaja on mänginud paljudes suurtes klubides, on südamelähedaseim talle siiski ta esimene meeskond Groningen. “Pärast imelisi seiklusi 18 aasta jooksul, olen ma tagasi kodus Groningenis,” ütles Robben videovahendusel.

“Ma tulen koju pärast suurt kriisi, mis tekitas ka Groningenile palju probleeme. On tore näha, kui paljud seda klubi toetavad. Mina olen samuti selle fänn ning just sellepärast ma liitun nendega. Eelmiste nädalate jooksul olen ma pidanud mitmeid vestlusi klubijuhtidega, mis on ainult kinnitanud minu soovi,” kinnitas Robben oma pühendumust.

“See saab olema kõva füüsiline katsumus, aga ma annan endast kõik. Ma teen palju tööd ning liitun meeskonnatreeningutega esimesel võimalus, “ rääkis endine Hollandi koondislane.

FC Groningen on hetkel Hollandi jalgpalli kõrgliiga Eredivisie tabelis 9. positsioonil.