Argentina rekordinternatsionaal lõpetas jalgpallurikarjääri

36-aastane Mascherano andis lõpetamisest teada pärast pühapäevast Argentina karikamängu, kus tema koduklubi Estudiantes kaotas 0:1 Argentinos Juniorsile.

"Tahan teatada, et lõpetasin tänasega profijalgpalli mängimise. Tahan tänada Estudiantese klubi, kes andis mulle võimaluse karjääri lõpetamiseks Argentinas," sõnas Mascherano pressikonverentsil. "See otsus ei ole kuidagi seotud mängu tulemuse ega klubiga, see on minu isiklik otsus."

Mascherano alustas karjääri River Plate`i ja Corinthiansisi klubides, kust siirdus 2006. aastal Euroopasse West Ham Unitedisse. Kolmel hooajal esindas ta Liverpooli (2007-2010) ja kaheksal hooajal FC Barcelonat (2010-2018) , kellega võitis kaks Meistrite liiga karikat ning viis Hispaania meistritiitlit ja viis Hispaania karikat. Enne Estudiantesiga liitumist mängis argentiinlane ühe hooaja ka Hiinas Hebei China Fortune`i eest.

Kokku pidas Mascherano klubikarjääri jooksul 649 mängu ja lõi kuus väravat. Rahvuskoondises jäi tema arvele 147 mängu ja kolm väravat.