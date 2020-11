Argentina president kuulutas välja kolme päeva pikkuse rahvusliku leina

Fernandez andis Maradona surma järel intervjuu Argentina ajalehele Clarin. „Tegin oma kabinetis tööd, kui ma uudist kuulsin. Ma ei suuda seda uskuda. Ma olen täiesti löödud. See on kõige halvem uudis, mida Argentina koondise fänn võib kuulda. Me armastame teda. Võtame tema perekonnaga ühendust. See kõik on tuhutult kurb,“ sõnas Fernandez.

Nii president kui ka riigi valitsus kinnitasid, et välja kuulutatakse kolme päeva pikkune üleriigiline lein. Fernandez võõrustas Maradonat eelmisel aastal oma residentsis. „Rääkisime pikalt. Rääkisime jalgpallist, Argentinast ja paljust muust,“ meenutas president.

Jalgpallifännidele on Maradona meelde jäänud tõelise geeniusena. Tema suurimaks saavutuseks on Argentina koondise MM-tiitlini tüürimine 1986. aastal. Klubitasandil tegi ta suurimaid tegusid Napoli ridades, kelle ta vedas Itaalia meistriks 1987. ja 1990. aastal.

Lisaks Napolile esindas Maradona karjääri jooksul Boca Juniorsit, FC Barcelonat, Sevillat ja Newell's Old Boys'i.