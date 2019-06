Argentina peatreener leidis kaotusele põhjuse: väljaku olukord oli haletsusväärne!

"Ma arvan, et staadionimuru olukord oli haletusväärne. Ja see oli alles esimene mäng. Kujutage ette, milline see on pärast kolmanda mängu lõppu," sõnas Scaloni Salvadoris asuva staadioni väljaku kohta.

Ootamatu kaotuse kohta lisas Scaloni: "Me mängisime hästi esimesed 20 minutit, kuid siis esimese poolaja lõpuni kaotasime liiga kiiresti palli. Teisel poolel parandasime selle vea ja olime Kolumbiast paremad. Näitasime head mängu, kuid nad karistasid meid kontrarünnakutel ära."

Argentinal jääb veel alagrupis mängida Paraguay ja Aasia meistri Katariga.