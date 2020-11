Argentina jalgpallilegend Diego Maradona viidi haiglasse

Kohaliku jalgpalliklubi Club de Gimnasia y Esgrima La Plata peatreener toimetati esmaspäeval La Platas linnas asuvasse Ipensa kliinikusse. Maradona toimetati haiglasse, kus talle tehakse erinevaid teste, sest mees on viimastel päevadel end kehvasti tundnud.

Portaal Ole.com.ar vahendab, et tegu ei ole erakorralise olukorraga. Lisaks kirjutab meedia, et Maradona kehv enesetunne pole seotud koroonaviirusega, kui jalgpallimaailma suurkuju oli alles loetud päevad tagasi andnud negatiivse testi.

Maradona oli viimati avalikkuse ees 30 oktoobril ehk oma 60. sünnipäeval, kui talle enne koduklubi liigamängu Patronato vastu kingiti juubeli puhul puhul autahvel ja kook. Enda hoolealuste mängu ta aga vaatama ei jäänud. Tunnistajate sõnul nägi Maradona välja tõbine ja nõrk.

1986. aastal Argentina koondisega maailmameistriks tulnud Maradona on viimastel aastatel võidelnud tõsiste tervisehädadega. Lisaks sellele on tema tütred hiljuti väitnud, et kuulus argentiinlane on taas kuritarvitama hakanud alkoholi ja narkootikume.