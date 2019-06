Argentina jalgpallikoondise peatreener: meie peal on meeletu pinge

Argentina asus B-grupis enne kolmandat mängu viimasel kohal, aga võit Katari üle ja Paraguay allajäämine Kolumbiale kindlustas argentiinlaste jaoks pääsu kaheksa hulka.

"Meil on veel palju arenguruumi, aga oleme rahul," sõnas Scaloni pärast kohtumist. "Vajasime sellist tulemust, et enesekindlust juurde saada. Teisel poolajal suutsime hirmuta mängida. Peame aga mängu kohendama teistsuguste vastaste jaoks."

Scaloni langes kriitika alla, sest esimeses voorus kaotati Kolumbiale ja teises tehti viik Paraguayga. "Ma ei mõtle enda peale, vaid ainult meeskonna heaolule. Vahel on tunne, et mängijad lähevad väljakule nagu sõtta. Sellise pinge all, mis meil peal, on vahel väga keeruline mängida. Sõnum (Argentina meediale) on, et me võiksime Copa America ajal olla ikkagi ühes paadis."