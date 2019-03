Angela Merkeli abiline kritiseeris teravalt Saksamaa jalgpallitähte

Kuna Erdogani autoritaarset valitsemisrežiimi on Saksamaal ja terves Euroopas teravalt kritiseeritud, ei kiida Braun Özili käitumist heaks. Eriti olukorras, kus juba eelmisel suvel oli Özil kodumaal skandaali tekitanud, kui poseeris fotol koos Erdoganiga.

"Fakt, et ta (Özil) jätkab sama stiili, on paljude jalgpallifännide jaoks kindlasti suureks pettumuseks," sõnas Braun ajalehele Bild.

Braun lisas, et kuigi Özilil on õigus oma pulma kutsuda kõiki, keda ta soovib, peaks ta arvestama, et on Saksamaal paljude noorte jaoks eeskujuks.

Özil abiellub oma modellist kallima Amine Gulsega sel suvel.