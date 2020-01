AMETLIK| Erik Sorga siirdub kopsaka summa eest USA kõrgliigasse

Washington Posti teatel pidi USA klubi ka korralikult rahakotti kergendama ning Eesti liiga suurima väravaküti eest tuli neil lauale laduda 450 000 eurot.

Eesti koondises on 20-aastane Sorga pidanud seni kuus kohtumist ja löönud ühe värava. Eesti liigas oli noormehe eelmise hooaja näitajateks 34 matši ja 31 tabamust.

D.C. United vajas ründeliini täiendust, sest mullu nende eest 13 väravat löönud Inglismaa koondise endine kapten Wayne Rooney (34) on meeskonnast lahkunud ning siirdus jaanuaris Inglismaa esiliigaklubisse Derby County`sse.

Mänguaja eest tuleb Sorgal USA-s võitlema hakata Norra koondislase Ola Kamaraga. 30-aastane norralane liitus Unitediga mullu poole hooaja pealt ning lõi viie kohtumisega kolm väravat. United maksis Kamara eest 2,5 miljonit eurot.

USA kõrgliigas algab hooaeg 29. veebruaril. United läheb avavoorus koduväljakul vastamisi Colorado Rapidsiga.

D.C. Unitedi tehniline direktor Stewart Mairs kinnitas, et ootavad väga eestlase lisandumist. “Tegemist on väga mitmekülgse ründetalendiga, kes on löönud väga muljetavaldavalt palju väravaid oma senise klubi eest. Lisaks on ta vaid 20-aastasena saanud kirja juba kuus kohtumist rahvuskoondises ning näeme temas veel suurt arengupotentsiaali. Ootame väga tema liitumist meeskonnaga ning ootame põnevusega, mida ta algaval hooajal korda saadab,” lausus ta.